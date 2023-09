Jarry é eliminado por De Miñaur na terceira rodada do US Open

436

O tenista chileno Nicolás Jarry se despediu do Aberto dos Estados Unidos neste sábado (2) com uma derrota contundente diante do australiano Álex de Miñaur na terceira rodada do Grand Slam.



De Minaur, de pai uruguaio e mãe espanhola, venceu Jarry por 6-1, 6-3 e 6-2 em uma hora e 45 minutos de jogo em Nova York.



O jogador de Sydney, número 13 do ranking da ATP, vem embalado e agora enfrentará o vencedor do duelo deste sábado entre o russo Daniil Medvedev e o argentino Sebastián Báez.



Número 25 do ranking mundial, Jarry disputou pela primeira vez por uma vaga nas oitavas de final em Flushing Meadows após ter interrompido brevemente sua temporada nos Estados Unidos para o nascimento do segundo filho.



Depois de duas vitórias sobre Luca Van Assche e Alex Michelsen com a força de seu poderoso saque, o tenista de Santiago esbarrou em um dos mais difíceis adversários em seu retorno neste sábado e conseguiu acertar 'apenas' quatro aces.



Jarry, incentivado por um grande grupo de torcedores chilenos, fechou assim sua melhor temporada em torneios 'majors', em que também perdeu na terceira rodada em Wimbledon para o espanhol Carlos Alcaraz e chegou às oitavas de final em Roland Garros.