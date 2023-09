Sinner vence Wawrinka e avança às oitavas do US Open

436

O italiano Jannik Sinner, um dos candidatos ao título do US Open, encerrou neste sábado (2) a incrível trajetória do veterano Stan Wawrinka e chegou às oitavas de final do torneio.



Sinner, de 22 anos, derrotou o suíço, de 38, com parciais de 6-3, 2-6, 6-4 e 6-2 pela terceira rodada do Grand Slam de Nova York.



O esguio tenista italiano, número seis do ranking da ATP, lutará contra o alemão Alexander Zverev ou o búlgaro Grigor Dimitrov por uma vaga nas quartas de final.



Nessa fase, Sinner poderá repetir o duelo épico do ano passado contra Carlos Alcaraz, em que o espanhol venceu após mais de cinco horas de batalha na madrugada de Nova York.



Por sua vez, Wawrinka, aos 38 anos, entrou no duelo como o jogador mais velho da terceira rodada de Flushing Meadows desde Jimmy Connors, em 1991.



O suíço, campeão do torneio em 2016, ressurgiu este ano alcançando pela primeira vez a terceira rodada de um torneio 'major' desde 2020.



Wawrinka se mostrou aguerrido e venceu o segundo set (o primeiro perdido por Sinner no torneio), mas seu jogo foi decaindo e não pôde contar com um saque tão certeiro como na quinta-feira contra o argentino Tomás Etcheverry.



"Estou feliz com meu jogo. Não joguei meu melhor tênis, mas consegui elevar meu nível nos pontos-chave", disse Sinner, que para muitos estará entre os que dominarão o tênis daqui a alguns anos.



Impulsionado pela confiança adquirida após a conquista do seu primeiro título de Masters 1000, em agosto, em Toronto, Sinner agora está ansioso para dar o salto rumo a sua primeira final de Grand Slam em Nova York.



--- Resultados dos jogos deste sábado do US Open:



- 3ª rodada (simples masculino):



Carlos Alcaraz x Daniel Evans 6-2, 6-3, 4-6, 6-3



Matteo Arnaldi (ITA) x Cameron Norrie 6-3, 6-4, 6-3



Jannik Sinner x Stan Wawrinka (SUI) 6-3, 2-6, 6-4, 6-2



Jack Draper (GBR) x Michael Mmoh (EUA) 6-4, 6-2, 3-6, 6-3



Andrey Rublev x Arthur Rinderknech (FRA) 3-6, 6-3, 6-1, 7-5