Morre, aos 75 anos, ex-diplomata americano Bill Richardson

Bill Richardson, um político democrata veterano e ex-embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas, que depois passou décadas negociando a libertação de americanos detidos em todo o mundo, morreu aos 75 anos, informou a fundação que leva seu nome neste sábado (2).



Richardson, que também foi governador do Novo México e secretário de Energia dos Estados Unidos, "faleceu pacificamente enquanto dormia" na noite desta sexta, informou, em um comunicado, o Centro Richardson para o Compromisso Global.



Conhecido como o Indiana Jones da diplomacia americana, ele se destacava por seus ousados encontros cara a cara com líderes de países em conflito com o seu, como o iraquiano Saddam Hussein e o cubano Fidel Castro. Filho de mãe mexicana, ele também foi um dos latinos de maior expressão política nos EUA.



Mais recentemente, esteve envolvido nos esforços que levaram à libertação da estrela do basquete americano, Brittney Garner, de uma prisão russa depois de que a jogadora foi condenada por um crime relacionado com drogas.



Richardson "viveu toda sua vida a serviço dos demais (...), ajudando a libertar pessoas feitas reféns ou presas injustamente no exterior", acrescentou o comunicado de sua fundação.



"Não havia nenhuma pessoa com a qual o governador Richardson não falasse se tivesse feito a promessa de devolver a liberdade a alguém", destacou a nota.