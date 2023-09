Irã recebe aviões de treinamento russos (imprensa)

436

A força aérea iraniana recebeu vários aviões de treinamento russos para "melhorar sua capacidade de treinamento e combate", reportou a imprensa local neste sábado (2).



"Vários aviões de treinamento Yak-130 entraram no país e chegaram à base aérea de Shahid Babaei em Isfahan", região central do Irã, informou a agência de notícias Tasnim.



Citando o departamento de relações públicas do exército, a agência disse que a chegada destas aeronaves faz parte dos "contratos de armas da República Islâmica com a Federação da Rússia".



Rússia e Irã estão sujeitos a sanções internacionais que restringem os intercâmbios comerciais. Nos últimos meses, os dois países reforçaram seus vínculos em setores como a cooperação militar.



Em março, o Irã anunciou ter alcançado um acordo para a compra de aviões de combate russos Sukhoi Su-35.



A Ucrânia e muitos de seus aliados ocidentais acusam o Irã de fornecer a Moscou armas destinadas à guerra contra Kiev, o que Teerã nega.



A força aérea iraniana tem atualmente aviões de combate russos MIG e Sukhoi, da era soviética, assim como alguns aviões chineses e alguns caças americanos F-4 e F-5 de antes da revolução islâmica de 1979.