Bayer Leverkusen goleia Darmstadt (5-1) e segue 100% na Bundesliga

436

O Bayer Leverkusen goleou o Darmstadt (5-1) neste sábado (2), incluindo dois gols de Victor Boniface, e assumiu provisoriamente a liderança provisória da Bundesliga com sua terceira vitória, antes da visita do Bayern de Munique apo Borussia Mönchengladbach no final do dia.



Depois de uma estreia convincente contra o RB Leipzig (3-2) e da vitória fora de casa sobre o Mönchengladbach (3-0), o Leverkusen soma agora nove pontos e é a única equipe até o momento a vencer nas três primeiras rodadas do campeonato.



Na sua BayArena, a equipe comandada por Xabi Alonso contou com a sua nova contratação no mercado de transferências, o nigeriano Victor Boniface, autor de uma dobradinha. Foi o quarto e quinto gol vestindo a camisa de seu novo time para o ex-jogador do Union Saint-Gilloise (Bélgica), artilheiro da Liga Europa junto com Marcos Rashford na temporada passada.



Boniface abriu o placar depois de correr 70 metros com a bola nos pés após um erro de dois zagueiros do Darmstadt.



Após sofrerem o gol de empatade apesar de dominarem o primeiro tempo, os companheiros de Lukas Hradecky não se deixaram abalar e deslancharam no segundo tempo graças aos gols do argentino Exequiel Palacios (49'), Boniface (61'), Jonas Hofmann (67') e Adam Hlozek (83').



Ao término da segunda rodada, cinco equipes haviam vencido os dois jogos. Neste sábado, Wolfsburg e Freiburg perderam seus primeiros pontos, ao serem derrotados por Hoffenheim (3-1) e Stuttgart (5-0), respectivamente.



O Bayern Munique de Harry Kane visita o Borussia Mönchengladbach para tentar fazer como o Leverkusen com a terceira vitória antes de receber a equipe comandada por Xabi Alonso na quarta rodada.



O Union Berlin, último time desse quinteto, recebe o Leipzig no domingo.