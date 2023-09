Carlos Sainz (Ferrari) conquista pole position do GP da Itália de F1

436

O piloto espanhol Carlos Sainz (Ferrari) vai largar da pole position no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, no domingo, em Monza, à frente do líder do campeonato Max Verstappen (Red Bull), segundo na classificação deste sábado (2).



A outra Ferrari, do monegasco Charles Leclerc, largará em terceiro, e o britânico George Russell (Mercedes), em quarto. Graças ao desempenho apresentado diante de uma multidão de torcedores da Ferrari em êxtase, Sainz - atualmente quinto colocado no Mundial de Pilotos - deu à 'Scuderia' sua terceira pole da temporada.



"Estou arrepiado desde que cruzei a linha de chegada (...) quando vejo as pessoas é algo incrível, a melhor sensação que você pode sentir como piloto", comemorou Sainz Jr, que terminou a sessão com apenas 13 milésimos de segundos de vantagem sobre Verstappen.



No 'Templo da Velocidade' de Monza, o ambiente era de entusiasmo e totalmente a favor da Ferrari, como a torcida de um time de futebol em seu estádio.



A última vitória da Ferrari em Monza remonta ao ano de 2019. Naquela ocasião, Charles Leclerc superou o britânico Lewis Hamilton.



A 'Scuderia' tentará um novo triunfo no domingo, embora não seja fácil contra um Verstappen que tem sido muito superior nesta temporada e luta pela décima vitória consecutiva na Fórmula 1, o que lhe permitiria estabelecer um novo recorde depois de ter igualado os nove de Sebastian Vettel.



"Obviamente tentaremos vencer amanhã, temos um carro rápido na corrida", disse Verstappen, mostrando tranquilidade.



O Grande Prêmio da Itália vai começar às 15h00, horário local (10h00 de Brasília).