Eritreus são feridos por disparos da polícia em Israel

Dez solicitantes de asilo eritreus foram feridos neste sábado (2) por tiros da polícia israelense, que tentava impedir uma manifestação em Tel Aviv, informaram as forças de segurança e uma fonte médica.



Centenas de eritreus hostis ao governo de seu país concentraram-se no sul de Tel Aviv diante de um local que supostamente abrigaria um evento a favor do regime da Eritreia, organizado pela embaixada do país africano em Israel.



A polícia israelense declarou a concentração como ilegal e ordenou a evacuação, mas os manifestantes "jogaram pedras e tábuas de madeira" nos agentes, e alguns deles destruíram lojas de bairro, disse a polícia.



As forças de segurança israelenses indicaram que inicialmente usaram meios de dispersão antidistúrbios, mas depois "os policiais, que temiam por suas vidas, dispararam munição real contra os agitadores", acrescentou a polícia em um comunicado, especificando que 27 de seus membros haviam ficado feridos nos confrontos.



Segundo dados de junho, 17.850 solicitantes de asilo eritreus estão em Israel.



A maioria deles chegou ilegalmente pela península egípcia do Sinai há vários anos e estabeleceram-se em áreas pobres de Tel Aviv.



A Eritreia é governada com mão de ferro por Isaias Afwerki desde a declaração oficial de independência, obtida em 1993 após 30 anos de guerra com a Etiópia.