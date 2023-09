436

O piloto espanhol Carlos Sainz (Ferrari) vai largar da pole position no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, no domingo, em Monza, à frente do líder do campeonato Max Verstappen (Red Bull), segundo na classificação deste sábado (2).



A outra Ferrari, do monegasco Charles Leclerc, largará em terceiro, e o britânico George Russell (Mercedes), em quarto. Graças ao desempenho apresentado diante de uma multidão de torcedores da Ferrari em êxtase, Sainz - atualmente quinto colocado no Mundial de Pilotos - deu à 'Scuderia' sua terceira pole da temporada.