Manchester United empresta Mason Greenwood ao Getafe

O atacante inglês Mason Geenwood jogará pelo Getafe nesta temporada, após ser emprestado pelo Manchester United, anunciou o clube espanhol nesta sexta-feira (1º).



"O Getafe Club de Fútbol chegou a um acordo com o Manchester United para a chegada de Mason Greenwood cedido por empréstimo por uma temporada", informou o clube da periferia de Madri em um comunicado.



Greenwood, de 21 anos, tinha sido suspenso em janeiro de 2022 pela Premier League por um suposto caso de estupro, mas as acusações foram retiradas em fevereiro deste ano.



Na semana passada, o Manchester United e Greenwood tinha chegado a um acordo com o jogador para que ele continuasse sua carreira fora de Old Trafford.



"O empréstimo permite a Greenwood começar a reconstruir sua carreira longe do Manchester United", afirmaram os 'Red Devils' em nota.