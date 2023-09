City empresta português João Cancelo ao Barcelona por uma temporada

436

O lateral-direito português João Cancelo, do Manchster City, jogará a próxima temporada no Barcelona cedido por empréstimo, após acordo entre os clubes anunciado nesta sexta-feira (1º).



"Barcelona e Manchester City chegaram a um acordo para o empréstimo de João Cancelo até 30 de junho de 2024", informou o Barça em um comunicado.



"Não existe opção de compra", acrescentou o clube catalão em sua nota.



Cancelo era um antigo desejo do técnico Xavi hernández, que já tinha mostrado seu interesso no jogador na janela de transferências de janeiro, quando acabou emprestado ao Bayern de Munique.



O time catalão estava à procura de um lateral-direito, posição que vem sendo um problema desde a saída do brasileiro Daniel Alves, em 2016.