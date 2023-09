Atlético de Madrid empresta João Félix ao Barcelona por uma temporada

436

O atacante português João Félix jogará a temporada no Barcelona, cedido por empréstimo pelo Atlético de Madrid, após acordo anunciado pelos clubes nesta sexta-feira (1º), poucas horas antes do fechamento da janela de transferências.



"Barcelona e Atlético de Madrid chegaram a um acordo para o empréstimo do jogador João Félix até o dia 30 de junho de 2024", informou o Barça.



O clube catalão explica que a operação é "sem opção de compra".



Félix chega para suprir a saída de Ansu Fati, emprestado ao Brighton da Inglaterra nesta sexta-feira.



O atacante português já tinha expressado em várias ocasiões seu desejo de deixar o Atlético, após vários desentendimentos com o técnico Diego Simeone, segundo a imprensa espanhola.



O jogador chegou em 2019 como a contratação mais cara do clube 'colchonero', que pagou ao Benfica 126 milhões de euros (R$ 548 milhões na cotação da época).



Após dois anos com rendimento abaixo do esperado, melhorou sem desempenho na temporada (10 gols e seis assistências 35 jogos), mas antes da pausa para a Copa do Mundo de 2022 perdeu espaço para Antoine Griezmann e Álvaro Morata na equipe.



Em janeiro deste ano, Félix foi emprestado ao Chelsea, onde também não conseguiu corresponder às expectativas.



De volta ao Atlético, o jogador não disputou nenhum dos três primeiros jogos do Campeonato Espanhol e agora tentará encontrar espaço no Barcelona.