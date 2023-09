Swiatek atropela eslovena Kaja Juvan e vai às oitavas do US Open

436

A polonesa Iga Swiatek, número um do mundo, precisou de apenas 49 minutos para despachar a eslovena Kaja Juvan nesta sexta-feira (1º) e se classificar para as oitavas de final do US Open.



Swiatek, atual campeã do torneio, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-0 e 6-1, na quadra Louis Armstrong de Flushing Meadows.



A polonesa, que busca seu quinto título de Grand Slam, vai enfrentar por uma vaga nas quartas de final a vencedora do duelo entre a letã Jelena Ostapenko e a americana Bernarda Pera.



Depois da partida, Swiatek se mostrou satisfeita com seu bom desempenho, mas lamentou a derrota de Juvan, com quem tem grande amizade desde os tempos de juvenil.



"Não gostei de vencer minha melhor amiga, com certeza", comentou após a partida. "Foi como jogar contra uma irmã, porque a conheço há muito tempo".



Em Nova York, Swiatek também luta para se manter no topo do ranking da WTA. Para isso, ela precisa ir mais longe no US Open do que a bielorrussa Aryna Sabalenka, atual número 2 do mundo.