Arthur Elias é o novo técnico da seleção brasileira feminina

Arthur Elias, técnico do time feminino do Corinthians, foi anunciado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira (1º) como substituto da sueca Pia Sundhage no comando da seleção brasileira feminina.



"O treinador da seleção brasileira feminina é Arthur Elias", disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, em entrevista coletiva na sede da entidade, no Rio de Janeiro.



Elias vai dirigir a seleção nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e na Copa do Mundo de 2027.



Ele venceu a concorrência de outras duas treinadoras brasileiras entrevistadas por Rodrigues: Rosana Augusto, do RB Bragantino, e Emily Lima, técnica da seleção feminina do Peru.



"É um sonho que se tornou realidade. Tenho 20 anos como técnico de futebol, 90% deles dedicados ao futebol feminino no Brasil", afirmou o treinador ao ser apresentado.



Elias terá o desafio de renovar a seleção, que perdeu terreno frente às potências mundiais depois de ter sido vice-campeã do mundo em 2007 e de conquistar as medalhas de prata dos Jogos de 2004 e 2008.



O maior fracasso veio na Copa do Mundo este ano, sob o comando de Sundhage, com a eliminação na fase de grupos, algo que não acontecia desde 1995.



Embora domine o futebol feminino na América do Sul (venceu as últimas quatro edições da Copa América), o Brasil vem tendo dificuldades para encontrar substitutas para a lendária atacante marta e para a meio-campista Formiga, que se aposentou da seleção em 2021.