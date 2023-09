Polícia sul-africana mata 18 pessoas em tiroteio com supostos ladrões

436

A polícia sul-africana matou 18 pessoas durante um tiroteio na província de Limpopo, no nordeste do país. Os falecidos eram suspeitos de planejar um assalto a um caminhão de transporte de valores.



"Assim que a polícia se aproximou (...), o grupo de suspeitos começou a atirar, e a polícia contra-atacou. Dezesseis homens e duas mulheres foram declarados mortos no local", afirmou a polícia sul-africana em um comunicado.



O tiroteio durou aproximadamente 90 minutos e também deixou um agente "gravemente ferido", detalhou à imprensa o delegado-geral da força, Fannie Masemol, em Makhado, 400 km a nordeste de Johannesburgo.



A polícia monitorava a movimentação dos suspeitos há alguns dias, depois de ter iniciado uma investigação em janeiro com a ajuda da unidade de inteligência do país.



"Nossa intenção era detê-los antes que saíssem para cometer o crime", disse Masemola.



Os ataques a carros-forte são habituais na África do Sul, que tem uma das taxas de criminalidade mais altas do mundo.



No ano passado, dez suspeitos morreram em outro tiroteio com a polícia depois que abriram fogo contra um helicóptero da força de ordem e feriram um dos pilotos.



O ministro da Polícia, Bheki Cele, afirmou, em maio, que os roubos de dinheiro em espécie tiveram um "aumento persistente" de mais de 20%, com 64 denúncias nos três primeiros meses do ano.