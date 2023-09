Ucrânia reivindica ataque com drones a partir do território russo

436

A Ucrânia afirmou nesta sexta-feira (1º) que o ataque recente com drones contra um aeroporto do noroeste da Rússia foi executado a partir do território russo, em plena contraofensiva para tentar libertar as zonas ocupadas.



O presidente russo, Vladimir Putin, assegurou, durante uma reunião com adolescentes pelo início do ano letivo, que a Rússia é "invencível", depois da invasão há mais de um ano e meio a seu vizinho.



Em Kiev, a capital ucraniana, o dia esteve marcado por alertas de bombas nas escolas.



Os ataques com drones contra Moscou e outras cidades russas atribuídos à Ucrânia são praticamente diários há vários meses. As tropas russas, no entanto, continuam bombardeando as localidades ucranianas em larga escala.



Na madrugada de quarta-feira (30), o aeroporto de Pskov, uma cidade russa próxima da fronteira com Estônia, Letônia e Belarus, a 700 quilômetros da Ucrânia, foi alvo de um ataque com drones ucranianos.



"Os drones utilizados para atacar a base aérea 'Kresty' em Pskov foram lançados a partir da Rússia", afirmou o diretor de inteligência ucraniano, Kyrylo Budanov, em uma mensagem publicada no Telegram, que inclui um link para uma entrevista que concedeu ao 'The War Zone'.



Esta é a primeira vez que Kiev reconhece operar dentro do território russo, onde foram registrados vários bombardeios com drones e supostos atos de sabotagem, além de uma série de incursões armadas por parte de combatentes russos que atuam a favor da Ucrânia.



"Operamos no território da Rússia", insistiu Budanov na entrevista ao 'The War Zone'.



O Kremlin se recusou a comentar a reivindicação.



- "Avanços notáveis" -



Budanov disse que quatro aviões de transporte militar russos IL-76 foram atingidos durante o ataque: dois foram destruídos e outros dois ficaram gravemente danificados. The War Zone publicou imagens de satélite das aeronaves incendiadas.



Na quinta-feira, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou com satisfação que o país atingiu um alvo a 700 km de distância, sem mencionar um caso específico.



A Ucrânia tenta levar os combates ao território russo, ao mesmo tempo que prossegue com a contraofensiva para liberar as zonas ocupadas do leste e do sul do país.



Até o momento, os avanços da operação foram limitados, mas a Ucrânia disse nesta semana que espera um próximo avanço na frente sul, após a libertação da localidade de Robotyne.



Os Estados Unidos, o principal apoio militar e financeiro da Ucrânia, celebrou nesta sexta os "avanços notáveis" no front nas últimas últimas 72 horas no sul.



O Exército russo afirmou ter conquistado novas "posições-chave nas alturas" perto da cidade de Kupiansk, no nordeste da Ucrânia, único setor do front onde as tropas de Moscou estão na ofensiva.



- Volta às aulas -



Nesta sexta-feira, os estudantes retornaram às aulas tanto na Ucrânia como na Rússia. Um primeiro dia de ano letivo que foi difícil em Kiev, onde a polícia relatou ameaças de bombas contra escolas da capital ucraniana, que passaram por uma inspeção. As autoridades, no entanto, não ordenaram uma evacuação dos colégios.



Na Rússia, o presidente Vladimir Putin, durante um encontro com estudantes, destacou o poder passado e atual da Rússia.



"Entendi porque ganhamos a Grande Guerra Patriótica: é impossível vencer um povo com essa mentalidade. Éramos absolutamente invencíveis e, hoje em dia, continuamos sendo", declarou Putin em referência à Segunda Guerra Mundial, de acordo com declarações transmitidas pela televisão.



Apesar das dificuldades, mais dois navios zarparam de um porto ucraniano e navegam pelo Mar Negro, utilizando um corredor marítimo que Kiev estabeleceu para garantir a segurança da navegação. E isto acontece depois de a Rússia alertar que atacaria qualquer navio que partisse da Ucrânia para atravessar o Mar Negro.



Putin receberá na segunda-feira o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, na cidade russa de Sochi, às margens do Mar Negro. A questão do transporte internacional de grãos, tanto ucranianos como russos, vitais para os países pobres, estará na agenda.