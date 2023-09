Morre Jack Sonni, 'o outro guitarrista' do Dire Straits

436

A banda britânica Dire Straits anunciou nesta sexta-feira (1º) a morte de Jack Sonni, "o outro guitarrista" da formação liderada pelo virtuoso Mark Knopfler.



"Jack Sonni, descanse em paz", escreveu o grupo na plataforma X (antigo Twitter) para anunciar o falecimento do segundo guitarrista da banda de rock.



Nascido na Pensilvânia em dezembro de 1954, John Thomas Sonni trabalhava na famosa loja nova-iorquina de instrumentos musicais Rudy's, no final dos anos 1970, quando fez amizade com Knopfler, que havia acabado de criar o Dire Straits em Londres.



O grupo alcançou fama repentina e intensa com a música "Sultans of Swings", sua canção mais emblemática.



Sonni se juntou à banda no final dos anos 1980 para substituir o guitarrista Hal Lindes na gravação do álbum "Brothers in Arms", que os relançou com a música "Money for Nothing", seu maior sucesso comercial, transmitido repetidamente na programação do canal musical MTV.



Ele participou de uma turnê mundial e do festival "Live Aid" no Estádio de Wembley, em 1985, que arrecadou fundos contra a fome na Etiópia.



Após colaborar brevemente daquele período de expansão do grupo, Sonni se voltou para o marketing musical, antes da dissolução do Dire Straits em meados da década de 1990.



Segundo a imprensa especializada, Sonni faleceu na última quarta-feira (30) anos 68 anos.



