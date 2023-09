Barcelona cede Ansu Fati por empréstimo ao Brighton

436

O Barcelona anunciou nesta sexta-feira (1º) que cedeu por empréstimo o jovem Ansu Fati, de 20 anos, ao Brighton da Inglaterra.



Ambos os clubes chegaram a um acordo para cessão do jogador até 30 de junho de 2024.



"Não existe opção de compra", explicou o Barça em uma breve nota.



O jovem atacante chega à Inglaterra em busca de mais minutos em campo, já que vinha tendo pouco espaço com o técnico Xavi Hernández no time catalão.



Fati, que foi o segundo estreante mais jovem na história do Barcelona em 2019, com 16 anos, não conseguiu ter uma sequência por conta das lesões.



Ele ficou afastado por quase dois anos devido a um problema no joelho e, após sua volta, em 2021, não conseguiu protagonismo na equipe.



Na atual temporada, foi reserva nos três primeiros jogos do Campeonato Espanhol, inclusive sendo ultrapassado pela nova promessa 'blaugrana', Lamine Yamal.