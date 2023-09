Uefa sorteia grupos da Liga Europa

436

A Uefa realizou nesta sexta-feira (1º), em Mônaco, o sorteio dos grupos da Liga Europa, segunda maior competição de clubes do continente.



Principal candidato ao título, o Liverpool irá lutar por uma vaga na fase de mata-mata com LASK (Áustria), Union Saint-Gilloise (Bélgica) e Toulouse (França), no Grupo E.



Quinto colocado da Premier League na temporada passada, o clube de Anfield disputa a Liga Europa pela primeira vez desde 2016, quando foi derrotado na final pelo Sevilla.



Por sua vez, a Roma de José Mourinho, atual vice-campeã, terá a companhia de Slavia Praga (República Tcheca), Sheriff Tiraspol (Moldávia) e Servette (Suíça) no Grupo G.



'A priori', o grupo mais equilibrado é o B, com dois campeões europeus, o Ajax (Holanda) e o Olympique de Marselha (França), além de Brighton (Inglaterra) e AEK (Grécia).



O Villarreal, campeão da Liga Europa em 2021, caiu no Grupo F com Maccabi Haïfa (Israel), Rennes (França) e Panathinaïkos (Grécia).



A fase de grupos da Liga Europa começa no dia 21 de setembro, e a final está prevista para o dia 22 de maio de 2024, em Dublin (Irlanda).



Somente os primeiros colocados de cada chave passam diretamente para as oitavas de final. Os segundos farão um mata-mata contra os terceiros dos grupos da Liga dos Campeões por uma vaga nas oitavas. Os terceiros dos grupos da Liga Europa farão o playoff da Liga Conferência.



Grupo A: West Ham (ING), Olympiakos (GRE), Freiburg (ALE), TSC Backa Topola (SRV)



Grupo B: Ajax (HOL), Olympique de Marselha (FRA), Brighton (ING), AEK Atenas (GRE)



Grupo C: Rangers (ESC), Betis (ESP), Sparta Praga (CZE), Aris Limassol (CHP)



Grupo D: Atalanta (ITA), Sporting (POR), Sturm Graz (AUT), Rakow Czestochowa (POL)



Grupo E: Liverpool (ING), LASK (AUT), Union Saint-Gilloise (BEL), Toulouse (FRA)



Grupo F: Villarreal (ESP), Rennes (FRA), Maccabi Haifa (ISR), Panathinaikos (GRE)



Grupo G: Roma (ITA), Slavia Praga (CZE), Sheriff Tiraspol (MDA), Servette (SUI)



Grupo H: Bayer Leverkusen (ALE), Qarabag (AZE), Molde (NOR), Haecken (SUE)