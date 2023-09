Ucrânia faz 'progressos notáveis' em sua ofensiva, diz Casa Branca

436

As forças ucranianas fizeram "progressos notáveis" contra as tropas russas em sua ofensiva no sul nos últimos dias, disse a Casa Branca nesta sexta-feira (1º).



Questionado sobre as críticas ao escasso avanço das tropas ucranianas nas zonas do sul do país ocupadas pela Rússia desde que iniciaram sua "contraofensiva" há três meses, o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, admitiu que foram mais lentos do que Kiev esperava.



"Dito isto, notamos nas últimas 72 horas progressos notáveis por parte das Forças Armadas ucranianas naquela linha sul", disse Kirby à imprensa.



"Obtiveram sucesso contra a segunda linha de defesa russa", completou.



Os analistas ocidentais afirmam que as forças ucranianas conseguiram penetrar nas linhas russas ao longo de vários quilômetros entre Robotyne e Verbove, na região de Zaporizhzhia.



O objetivo de Kiev é avançar diretamente para o sul, em direção ao Mar de Azov, cortando o acesso terrestre de Moscou à Crimeia ocupada. As forças russas criaram, no entanto, barreiras amplas e profundas em todo o terreno, incluindo armadilhas para tanques e campos minados, para conter o avanço do inimigo.



"Todos vimos críticas de funcionários anônimos, o que francamente não ajuda" no esforço da Ucrânia no campo de batalha, disse Kirby.



"Nenhum observador objetivo desta contraofensiva pode negar (...) que fizeram progressos agora", insistiu.