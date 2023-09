Nasa revela imagem de possível cratera na Lua formada por impacto de sonda russa

436

A Nasa divulgou, na noite de quinta-feira (31), a imagem de uma nova cratera na Lua, provavelmente formada pelo impacto da sonda russa Luna-25, que caiu na superfície do satélite da Terra há cerca de duas semanas.



A fotografia foi tirada pela sonda LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter), que orbita a Lua desde 2009.



As equipes da agência espacial americana compararam imagens tiradas antes e depois do momento do impacto e observaram "uma nova pequena cratera" com "cerca de 10 metros de diâmetro" e localizada "a cerca de 400 km do local de aterrissagem previsto para a Luna-25".



A Nasa disse ter enviado ordens à sonda LRO para que fosse observar a zona relatada pela agência espacial russa Roscosmos como o local estimado do acidente.



Como a cratera está "perto do ponto de impacto estimado da Luna-25", as equipes da Nasa "concluem que seja, provavelmente, o resultado desta missão, e não um projétil natural".



Quase 50 anos depois da última missão lunar bem-sucedida de Moscou, a sonda Luna-25, de quase 800 quilos, caiu na superfície lunar em 19 de agosto, após um incidente durante uma manobra pré-pouso na Lua.



Poucos dias depois, a Índia se tornou a primeira nação a pousar uma nave espacial perto do polo sul da Lua, uma área inexplorada que é agora o foco de todas as atenções, pois abriga água na forma de gelo.