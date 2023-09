436

A economia brasileira desacelerou no segundo trimestre, ao crescer 0,9% em relação ao primeiro, pressionada pelas altas taxas de juros, mas impulsionada pela indústria, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (1º).



O Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu 3,4% em relação ao mesmo período de 2022, e 3,7% no primeiro semestre, coincidindo com o início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.