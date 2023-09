Putin se reúne com presidente turco na segunda-feira

436

O presidente russo, Vladimir Putin, receberá na segunda-feira (4) na cidade de Sochi seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que tenta reativar um acordo que permitia exportar cereais ucranianos através do Mar Negro.



"As conversas serão em Sochi na segunda-feira", disse à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, confirmando a data da reunião.



A Rússia se retirou em julho do acordo de cereais apoiado pela ONU e que a Turquia ajudou a mediar, revogando a navegação segura para navios civis no Mar Negro.



O anúncio de Moscou ocorreu pouco depois de a Ucrânia ter dito que outros dois navios navegavam através de um corredor temporário que Kiev havia estabelecido para garantir a segurança da navegação.



"Dois navios estão navegando através de um corredor temporário dos portos ucranianos do Mar Negro até ao Bósforo", disse o ministro das Infraestruturas, Oleksandr Kubrakov, nas redes sociais.



Kiev anunciou o novo corredor marítimo em agosto, depois de Moscou advertir que os navios que saíssem dos portos ucranianos poderiam ser considerados alvos militares.



Durante uma visita a Moscou na quinta-feira, o ministro turco das Relações Exteriores, Hakan Fidan, declarou que reativar o acordo para transportar grãos ucranianos através do Mar Negro é "fundamental" para a segurança alimentar.