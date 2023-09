Palestino morre em operação israelense na Cisjordânia

436

Um palestino morreu nesta sexta-feira após ser baleado por soldados israelenses na Cisjordânia ocupada durante uma operação militar, informou o ministério da Saúde palestino.



O ministério palestino informou que Abdul Rahim Fayez Ghannam, de 36 anos, recebeu "um impacto de bala na cabeça pela ocupação (israelense) em Aqaba", no nordeste da Cisjordânia.



Um fotógrafo da AFP observou fumaça subindo de um edifício durante a operação militar.



Depois que os soldados israelenses marcharam, vários moradores palestinos seguiram para o imóvel que foi alvo da operação.



Algumas das paredes e tetos ficaram cheios de impactos de projéteis e um dos muros fronteais apresentava um buraco de vários centímetros. No interior várias divisórias foram demolidas.



O exército israelense, que foi contatado pela AFP, não fez comentários sobre a operação realizada durante a manhã.



Desde o início deste ano, ao menos 225 palestinos morreram pela violência derivada do conflito, assim como 32 israelenses, uma ucraniana e um italiano, segundo um balanço da AFP baseado em fontes oficiais.