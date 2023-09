436

O inverno na Austrália foi o mais quente desde o início do registro das temperaturas, informou a agência meteorológica do país nesta sexta-feira (1), em mais um recorde de temperatura provocado pela mudança climática.



O climatologista australiano Simon Grainger disse à AFP que a média das temperaturas de inverno na Austrália foi de 16,75ºC entre junho e agosto, um pouco acima do recorde anterior, de 1996.