O Fluminense venceu o Olimpia por 3 a 1 nesta quinta-feira (31), em Assunção, e se classificou para a semifinal da Copa Libertadores, em que vai enfrentar o Internacional.



O time carioca, que venceu o jogo de ida no Maracanã por 2 a 0, abriu o placar no estádio Defensores del Chaco aos 24 minutos com John Kenney.



Os paraguaios empataram ainda no primeiro tempo com Facundo Zabala (44'), mas no segundo tempo o argentino German Cano balançou as redes mais duas vezes (80' e 90'+2) para decretar a vitória e classificação do Fluminense.