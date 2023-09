Felipe Meligeni abandona jogo contra argentino Báez se despede do US Open

436

O tenista brasileiro Felipe Meligeni se despediu do US Open nesta quinta-feira (31), ao abandonar o duelo da segunda rodada contra o argentino Sebastián Báez no quarto set por problemas físicos.



Depois de vencer o primeiro set (7-6, Felipe sofreu a virada do argentino (6-4 e 6-4).



Antes de Báez fechar a terceira parcial, o brasileiro começou a sentir dores no pé esquerdo e recebeu atendimento médico. Ele tentou continuar no jogo, mas acabou decidindo abandonar a partida.



Com a eliminação de Felipe, o Brasil fica sem representantes nas chaves de simples do US Open, já que Bia Haddad foi eliminada também na segunda rodada pela americana Taylor Townsend.



Bia aina segue viva no torneio de duplas femininas, ao lado da bielorrussa Viktoria Azarenka, e volta a entrar em quadra na sexta-feira, para enfrentar a dupla formada pela americana Desirae Krawczyk e a holandesa Demi Schuurs.