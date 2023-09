Fortaleza volta a vencer América-MG (2-1) e vai às semis da Sul-Americana

436

O Fortaleza se classificou para as semifinais da Copa Sul-Americana ao derrotar o América-MG por 2 a 1 nesta quinta-feira (31), no Castelão, depois de vencer o jogo de ida em Belo Horizonte por 3 a 1.



O time cearense abriu o placar aos 22 minutos com Guilherme de cabeça e no segundo tempo Marinho ampliou a vantagem (66').



Na reta final, o América, lanterna do Campeonato Brasileiro, diminuiu com Breno Cascardo (89').



Com a classificação, o Fortaleza vai disputar pela primeira vez em sua história uma semifinal continental, em que terá pela frente o Corinthians.



-- Ficha técnica:



Copa Sul-Americana 2023 - Quartas de final - Jogo de volta



Fortaleza - América-MG 2-1



Local: Arena Castelão (Fortaleza)



Árbitro: Felipe González (CHI)



Gols:



Fortaleza: Guilherme (22'), Marinho (66')



América-MG: Breno Cascardo (89')



Cartões amarelos:



Fortaleza: Pedro Augusto (5'), Marinho (45'+1)



América-MG: Javier Méndez (13'), Everaldo (30'), Rodriguinho (53')



Escalações:



Fortaleza: João Ricardo - Tinga (cap), Emanuel Britez, Titi, Bruno Pacheco - Pedro Augusto (Lucas Crispim 81'), Zé Welison, Guilherme (Imanol Machuca 65'), Tomás Pochettino (Thiago Galhardo 64'), Marinho (Yago Pikachu 75'), - Juan Martin Lucero (Silvio Romero 75'). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.



América-MG: Matheus Cavichioli - Rodriguinho (Samuel 77'), Júlio César, Esteban Burgos, Éder Ferreira, Mateus Henrique (Paulinho 77') - Everaldo (Breno Cascardo 55'), Alê (cap - Matheusinho 75'), Javier Méndez, Paulinho Bóia (Rodrigo Varanda 55') - Gonzalo Mastriani. Técnico: Fabian Bustos.