Wall Street fecha com tendências mistas antes de dados do emprego nos EUA

436

A bolsa de Nova Iorque fechou o dia com tendências mistas nesta quinta-feira (31), com o Nasdaq registrando seu quinto dia consecutivo de ganhos, enquanto aguarda a publicação na sexta-feira dos dados de emprego de agosto nos Estados Unidos.



O índice Dow Jones caiu 0,48%, para 34.721,91 pontos, o S&P; 500 recuou 0,16%, para 4.597,66 unidades, e o Nasdaq conseguiu subir ligeiramente 0,11%, para 14.034,97.



Em um dia de baixo volume de negociações, quando se aproxima o feriado prolongado do 'Labor Day' (Dia do Trabalhador) nos Estados Unidos, o mercado analisou um novo dado de inflação, antes do relatório crucial de empregos para agosto.



"Tivemos uma grande recuperação do mercado na última semana, agora fez uma pausa para assimilar esse aumento, o que é normal e saudável antes dos dados de emprego", resumiu Adam Sarhan, da 50 Park Investments, à AFP.



Os analistas esperam que os dados de emprego mostrem um enfraquecimento do mercado de trabalho, com 173.000 novas contratações e uma taxa de desemprego ligeiramente maior, em 3,6%.



Os índices encerram agosto com uma queda mensal de 1%.