Verstappen chega ao GP da Itália em busca do recorde de 10 vitórias seguidas

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) chega para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 com a possibilidade de conquistar uma décima vitória consecutiva, um recorde para a categoria, que o deixaria mais próximo de seu terceiro título mundial.



Dominante na temporada, Verstappen igualou o alemão Sebastian Vettel vencendo sua nona corrida seguida no GP da Holanda, na semana passada, e é o grande favorito para a prova no circuito de Monza.



"Nunca tinha imaginado que poderia vencer nove corridas consecutivas", disse o piloto da Red Bull no último domingo. "Depois de nove vitórias, espero poder continuar esta sequência".



Após vencer em Zandvoort, o holandês aumentou sua vantagem na liderança do campeonato de pilotos para 138 pontos sobre seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez.



- "Um dos maiores" -



Bicampeão do mundo aos 25 anos, Verstappen parece decidido a bater seu próprio recorde de vitórias e pontos em uma temporada, 15 e 454 respectivamente, obtidos no ano passado.



Em Monza, ele venceu em 2022 mesmo largando da sétima posição, após uma penalização por mudanças no motor.



Adrian Newey, diretor técnico da Red Bull, declarou ao portal Autosport na quarta-feira (30) que Verstappen se tornou "um dos maiores de todos os tempos" após vencer 11 das 13 corridas disputadas nesta temporada.



"Desde que foi campeão em 2021, acho que ele tirou muita pressão de si mesmo, e sua pilotagem melhorou muito por isso", disse Newey.



Rival mais próximo dos pilotos da Red Bull, o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) está 171 pontos atrás do holandês.



Embora não tenha chances de conquistar seu terceiro título, Alonso vem mostrando um grande desempenho este ano.



- Aston Martin "no caminho certo" -



No GP da Holanda, o espanhol conseguiu marcar a volta mais rápida da corrida e cruzou a linha de chegada 3.7 segundos atrás de Verstappen.



A segunda posição de Alonso foi o primeiro pódio da Aston Martin desde a etapa do Canadá, em junho, e o chefe da equipe, Mike Krack, está otimista para Monza.



"Depois de todos os pódios na primeira metade da temporada, e de corridas mais difíceis, conseguimos voltar ao pódio em um fim de semana muito complicado", declarou.



"Queremos tentar e continuar lutando para ver onde chegamos no final", acrescentou. "Tudo está no caminho certo. Acho que demos um pequeno passo em Spa, e demos outro aqui (Zandvoort), mas temos que confirmar nas próximas corridas".



Por sua vez, a Ferrari quer fazer melhor do que no fim de semana passado, em que o espanhol Carlos Sainz terminou na quinta posição e o monegasco Charles Leclerc abandonou a corrida.



Leclerc, que na prova de Monza no ano passado largou na pole position, terminou atrás de Verstappen por conta da estratégia ruim de paradas nos boxes.



-- Programação do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 (horário de Brasília):



Sexta-feira:



08h30-9h30: Treino livre 1



12h00-13h00: Treino livre 2



Sábado:



07h30-08h30: Treino livre 3



11h00-12h00: Treino de classificação



Domingo:



10h00: Corrida (53 voltas ou duas horas de prova)



-- Classificação do Mundial de Fórmula 1:



. Campeonato de de pilotos:



1. Max Verstappen (HOL) 339 pts



2. Sergio Pérez (MEX) 201



3. Fernando Alonso (ESP) 168



4. Lewis Hamilton (GBR) 156



5. Carlos Sainz (ESP) 102



6. Charles Leclerc (MON) 99



7. George Russell (GBR) 99



8. Lando Norris (GBR) 75



9. Lance Stroll (CAN) 47



10. Pierre Gasly (FRA) 37



11. Esteban Ocon (FRA) 36



12. Oscar Piastri (AUS) 36



13. Alexander Albon (TAI) 15



14. Nico Hülkenberg (ALE) 9



15. Valtteri Bottas (FIN) 5



16. Zhou Guanyu (CHN) 4



17. Yuki Tsunoda (JPN) 3



18. Kevin Magnussen (DIN) 2



19. Logan Sargeant (EUA) 0



20. Nyck de Vries (HOL) 0



21. Daniel Ricciardo (AUS) 0



22. Liam Lawson (NZL) 0



. Campeonato de construtores:



1. Red Bull 540 pts



2. Mercedes 255



3. Aston Martin-Mercedes 215



4. Ferrari 201



5. McLaren-Mercedes 111



6. Alpine-Renault 73



7. Williams-Mercedes 15



8. Haas-Ferrari 11



9. Alfa Romeo-Ferrari 9



10. AlphaTauri-Red Bull 3