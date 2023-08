Niclas Füllkrug assina com Borussia Dortmund até 2026

436

O atacante alemão Niclas Füllkrug, de 30 anos, artilheiro da Bundesliga na temporada passada (16 gols) pelo Werder Bremen, assinou com o Borussia Dortmund até 2026, anunciou o clube nesta quinta-feira (31).



O valor da operação não foi revelado, mas a imprensa alemã fala em 15 milhões de euros (R$ 80 milhões na cotação atual). Füllkrug tinha contrato com o Werder Bremen até 2025.



"No Borussia Dortmund tenho a possibilidade de me aperfeiçoar como jogador e acumular novas experiências", explicou o atacante, citado em comunicado de seu novo clube.



Füllkrug terá a chance de brilhar no cenário europeu, já que o Dortmund vai disputar a Liga dos Campeões nesta temporada.



O time inclusive caiu no chamado 'grupo da morte', com Paris Saint-Germain, Milan e Newcastle.



Füllkrug chega para reforçar o setor ofensivo do Borussia Dortmund, que pode perder o marfinense Sebastien Haller por até cinco jogos do Campeonato Alemão entre janeiro e fevereiro, quando acontece a Copa Africana de Nações.