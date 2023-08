'Temos conversas muito boas', diz presidente do PSG sobre Mbappé

436

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, disse nesta quinta-feira (31) que tem "conversas muito boas" com o atacante Kylian Mbappé, com quem teve divergências recentemente devido a questões contratuais.



No evento do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, em Mônaco, o dirigente foi perguntado sobre Mbappé, que ficou afastado da equipe por não querer renovar seu contrato e abrir a possibilidade de deixar o clube de graça após o fim de seu vínculo, em junho de 2024.



"Kylian é jogador do PSG. Nós temos conversas muito boas com ele. É um jogador magnífico, como pessoa e como profissional. Conversamos com o resto de sua família", explicou Al Khelaifi.



Sobre uma eventual renovação, disparou: "Não quero falar sobre isso".



Há cinco temporadas no PSG, Mbappé tem seu nome de maneira recorrente especulado no Real Madrid.