Murray perde para Dimitrov e dá adeus ao US Open na segunda rodada

O tenista britânico Andy Murray, campeão do US Open em 2012, disse adeus ao Grand Slam de Nova York nesta quinta-feira (31), ao ser derrotado na segunda rodada pelo búlgaro Grigor Dimitrov.



Dimitrov fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-4 e 6-1, em duas horas e 46 minutos na quadra Arthur Ashe.



"A verdade é que estava esperando jogar cinco sets, estava preparado para isso", disse o o búlgaro após a partida.



Murray "é um jogador tremendo, um cara fantástico também", reconheceu Dimitrov, que vai enfrentar o alemão Alexander Zverev por uma vaga nas oitavas de final.



O veterano escocês, que segue lutando para voltar a brigar por grandes títulos, teve dificuldades na preparação para o US Open devido a uma lesão abdominal sofrida no início do mês em Toronto, que o obrigou a ficar de fora do Masters 1000 de Cincinnati.