Sinner vence duelo italiano contra Sonego e avança no US Open

O italiano Jannik Sinner, um dos candidatos ao título do US Open, se classificou para a terceira rodada do torneio ao derrotar seu compatriota Lorenzo Sonego nesta quinta-feira (31).



Sinner, número 6 do mundo, fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 6-2 e 6-4, em duas horas e cinco minutos na quadra Louis Armstrong de Flushing Meadows (Nova York).



Com a injeção de confiança após seu primeiro título de Masters 1000, em Toronto, o italiano de 22 anos quer agora conquistar o primeiro Grand Slam de sua carreira.



Contra Sonego, Sinner fez um jogo consistente, sem conceder uma única oportunidade de quebra e cometendo poucos erros não forçados (15).



"Somos bons amigos, jogamos a Copa Davis juntos e nos entendemos muito bem", disse o tenista sobre seu adversário e amigo após a vitória.



"É difícil jogar contra ele", reconheceu. Estou feliz por avançar, vamos ver o que acontece".



Em outro dos primeiros resultados do dia, o polonês Hubert Hurkacz, número 17 do ranking da ATP e campeão do Masters 1000 de Miami em 2021, sofreu uma inesperada eliminação para o jovem britânico Jack Draper, por 6-2, 6-4 e 7-5.