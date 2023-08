PSG, Dortmund, Milan e Newcastle caem no 'grupo da morte' da Champions

436

Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle formarão o "grupo da morte" da Liga dos Campeões, após a realização do sorteio das chaves do torneio nesta quinta-feira (31), em Mônaco.



O Grupo F reúne o campeão francês (PSG), o vice-campeão alemão (Dortmund), o sete vezes campeão europeu (Milan) e a nova potência do futebol inglês (Newcastle).



Mais sorte teve o Barcelona, que nas duas últimas temporadas foi eliminado na fase de grupos do torneio, ao cair numa chave teoricamente mais acessível (Grupo H), com Porto, Shakhtar Donetsk e Royal Antwerp.



O Manchester City, atual campeão da Champions, também não deve ter problemas para se classificar no Grupo G, em que tem a companhia de RB Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys.



Por sua vez, Bayern de Munique e Manchester United aparecem como os grandes favoritos do Grupo A, que também conta com Copenhague e Galatasaray.



Maior vencedor da história do torneio, o Real Madrid está no Grupo C, ao lado de Napoli, Braga e Union Berlin.



A fase de grupos da Liga dos Campeões começa com sua primeira rodada nos dias 19 e 20 de setembro.



Composição dos grupos da Liga dos Campeões:



Grupo A: Bayern de Munique (ALE), Manchester United (ING), Copenhague (DIN), Galatasaray (TUR)



Grupo B: Sevilla (ESP), Arsenal (ING), PSV Eindhoven (HOL), Lens (FRA)



Grupo C: Napoli (ITA), Real Madrid (ESP), Braga (POR), Union Berlin (ALE)



Grupo D: Benfica (POR), Inter de Milão (ITA), Salzburgo (AUT), Real Sociedad (ESP)



Grupo E: Feyenoord (HOL), Atlético de Madrid (ESP), Lazio (ITA), Celtic (ESC)



Grupo F: Paris Sain-Germain (FRA), Borussia Dortmund (ALE), Milan (ITA), Newcastle (ING)



Grupo G: Manchester City (ING), Leipzig (ALE), Estrela Vermelha (SRV), Young Boys (SUI)



Grupo H: Barcelona (ESP), Porto (POR), Shakhtar Donetsk (UCR), Royal Antwerp (BEL)



Calendário da fase de grupos da Liga dos Campeões:



1ª rodada: 19-20 setembro



2ª rodada: 3-4 outubro



3ª rodada: 24-25 outubro



4ª rodada: 7-8 novembro



5ª rodada: 28-29 novembro



6ª rodada: 12-13 dezembro