Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle formarão o "grupo da morte" da Liga dos Campeões, após a realização do sorteio das chaves do torneio nesta quinta-feira (31), em Mônaco.



O grupo reúne o campeão francês (PSG), o vice-campeão alemão (Dortmund), o sete vezes campeão europeu (Milan) e a nova potência do futebol inglês (Newcastle).