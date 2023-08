Flick deixa de fora Goretzka e Werner para amistosos da Alemanha em setembro

436

O volante Leon Goretzka e o atacante Timo Werner, duas figuras carimbadas da seleção alemã, ficaram de fora da lista de 24 convocados pelo técnico Hansi Flick, divulgada nesta quinta-feira (31), para os amistosos de setembro contra Japão e França.



"Todos devem deixar o ego de lado. Quem traz energia para a 'Mannschaft'? Analisamos isso detalhadamente. A estrela é a equipe, não as individualidades", explicou Flick para justificar suas decisões.



Desta forma, além de Goretzka e Werner, o treinador também deixou de fora o lateral-esquerdo David Raum.



Por outro lado, foi convocado o volante Jamal Musiala, que há dez dias sofreu uma lesão muscular e, apesar de já estar em transição em sua recuperação, ainda não voltou a treinar com o grupo do Bayern de Munique.



Anfitriã da Eurocopa de 2024, a Alemanha está automaticamente classificada para o torneio e fará sua preparação somente com amistosos.



A 'Mannschaft' vai receber o Japão no dia 9 de setembro em Wolfsburg e, três dias depois, enfrenta a França em Dortmund.