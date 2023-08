436

O ex-goleiro Jan Jongbloed, duas vezes finalista da Copa do Mundo pela seleção da Holanda (1974 e 1978), morreu aos 82 anos depois de um longo período com problemas de saúde, anunciou a Federação Holandesa de Futebol (KNVB) nesta quinta-feira (31).



Jongbloed fez parte da geração dourada dos anos 1970, a chamada 'Laranja Mecânica', derrotada na final de 1974 pela Alemanha Ocidental e no Mundial seguinte pela Argentina.



Após sua estreia como profissional pelo clube DWS de Amsterdã, bateu o recorde de jogador mais velho a disputar o Campeonato Holandês em 1983, aos 43 anos.



Jongbloed se aposentou em 1985, aos 44 anos, quando defendia o Go Ahead Eagles.