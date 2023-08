Cinco condenados à prisão perpétua por assassinato de americano no Iraque

436

Um tribunal do Iraque condenou, nesta quinta-feira (31), um iraniano e quatro iraquianos à prisão perpétua pelo assassinato de um civil americano, Stephen Troell, morto a tiros em uma rua de Bagdá em 2022, informaram fontes judiciais.



O tribunal de Karkh, em Bagdá, "condenou cinco pessoas à prisão perpétua: uma de nacionalidade iraniana e quatro iraquianas", disse à AFP uma fonte judicial, que pediu anonimato.



Os cinco homens "confessaram" que a sua intenção era sequestrar Stephen Troell e libertá-lo "em troca de resgate", em vez de matá-lo, segundo a fonte.



Outra fonte judicial, que também pediu anonimato, confirmou o veredicto. A AFP entrou em contato com a embaixada dos EUA em Bagdá, mas a representação não comentou a decisão até o momento.



Em 7 de novembro de 2022, Stephen Troell foi baleado e morto enquanto dirigia um carro pelo bairro de Kerrada, informou na época uma fonte do Ministério do Interior.



Stephen Troell morava com a esposa e os filhos em Bagdá, onde era professor de inglês, segundo a imprensa americana. Nas redes sociais, ele expressava uma fé cristã fervorosa.



A segurança no Iraque melhorou desde que Bagdá declarou "vitória" contra os jihadistas do grupo Estado Islâmico (EI) em 2017.



Mas a violência política persiste, como ilustrado por uma campanha generalizada de assassinatos, sequestros e ameaças contra ativistas antigovernamentais após a revolta popular de outubro de 2019.



Esses assassinatos e sequestros nunca foram reivindicados, mas os ativistas apontam que são obra de poderosos grupos pró-Irã.