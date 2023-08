Rede social X, antigo Twitter, oferecerá chamadas de áudio e vídeo

436

A rede social X permitirá chamadas de áudio e vídeo, anunciou seu proprietário, Elon Musk, nesta quinta-feira (31), um passo para tornar o antigo Twitter um "aplicativo que faz tudo".



"Chamadas de áudio e vídeo estão chegando ao X", escreveu Musk em mensagem na plataforma, sem indicar quando esses novos recursos estarão disponíveis.



Eles estarão acessíveis em Android, iOS, Mac e PC, e não será necessário um número de telefone, disse ele. "X é o verdadeiro catálogo de endereços global", acrescentou.



Em julho, Musk e sua nova CEO, Linda Yaccarino, anunciaram a mudança do nome do Twitter para X, dizendo que a rede se tornaria um "aplicativo universal", semelhante ao WeChat da China, e que permitirá aos usuários socializar e gerenciar suas finanças.



O ramo de pagamentos do X, Twitter Payments LLC, recebeu na segunda-feira uma licença de remessa de moedas "crucial" do estado americano de Rhode Island, o que permite "participar de atividades relacionadas a criptomoedas", informou o site de criptomoedas CoinWire essa semana.



Esta licença permite que X "armazene, transfira e facilite com segurança a troca de ativos digitais em nome de seus usuários", de acordo com a CoinWire.



Desde que Musk comprou o Twitter, em outubro passado, o ramo publicitário da plataforma despencou, à medida que os anunciantes demonstraram cautela ou desconforto com seu estilo de gestão e demissões em massa na área de moderação de conteúdo.



O magnata optou então por um modelo de negócios com base em assinaturas pagas em busca de novas receitas.



Muitos usuários e anunciantes reagiram negativamente às novas taxas do site para serviços anteriormente gratuitos, assim como às mudanças na moderação de conteúdo e ao retorno de contas banidas de extrema direita.



Musk também removeu o logotipo do Twitter, mudando seu pássaro azul mundialmente reconhecido para um X branco.



