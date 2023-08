Russo condenado a 10 anos de prisão por planejar assassinato de opositor checheno

436

A Justiça alemã condenou, nesta quinta-feira (31), um russo a 10 anos de prisão por planejar o assassinato de um dissidente, sob as ordens do presidente checheno Ramzan Kadyrov.



Apresentado como Valid D., o homem foi condenado por ter afirmado estar disposto a cometer um assassinato e "um ato de violência grave que colocou o Estado em risco", afirmou o tribunal de Munique (sul).



Julgado desde junho, foi acusado de ter obtido a arma para cometer o crime e de ter espionado a potencial vítima, seguindo ordens de um membro do aparelho de segurança checheno em 2020.



O assassinato deve ter sido cometido por outra pessoa, segundo a acusação.



A Justiça alemã não revelou a identidade do dissidente checheno, mas indicou que o assassinato procurou "silenciar o irmão" de um opositor crítico ao regime de Kadyrov que falava nas redes sociais a favor de uma Chechênia independente.



De acordo com relatos da imprensa alemã quando sua prisão foi anunciada, em abril de 2021, o então acusado planejava atacar Mokhmad Abdurakhmanov, um checheno refugiado na Alemanha com sua família desde 2017.



Esse homem é irmão de Tumso Aburakhmanov, um blogueiro crítico ao governo de Kadyrov que foi vítima de uma tentativa de assassinato na Suécia em 2020.