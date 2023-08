China alerta que ajuda militar americana prejudica 'segurança de Taiwan

436

A China advertiu nesta quinta-feira (31) que a ajuda militar dos Estados Unidos a Taiwan prejudica a "segurança" da ilha, depois que Washington anunciou a aprovação, pela primeira vez, de um plano de assistência a Taipé.



"A ajuda militar e as vendas dos Estados Unidos a Taiwan apenas alimentam o complexo militar-industrial americano e prejudicam a segurança e o bem-estar dos compatriotas de Taiwan", declarou Wu Qian, porta-voz do ministério da Defesa da China, à imprensa.



O Departamento de Estado comunicou na terça-feira (29) ao Congresso de Estados Unidos que o programa de assistência a governos estrangeiros incluirá um pacote de 80 milhões de dólares em ajuda para Taiwan.



O valor é pequeno em comparação com a quantia das últimas vendas de material bélico para a ilha, mas esta é a primeira vez que Taipé é incluído no programa de Financiamento Militar Estrangeiros americano.