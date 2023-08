Produção industrial da China registra contração pelo quinto mês consecutivo

436

A atividade industrial na China registrou contração em agosto, pelo quinto mês consecutivo, segundo os dados oficiais publicados nesta quinta-feira (31) que, no entanto, superam levemente as expectativas dos analistas.



O índice de gestores de compras industriais (PMI), um indicador chave da atividade industrial, ficou em 49,7 em agosto, abaixo da marca de 50 pontos que separa a expansão da contração, anunciou o Escritório Nacional de Estatísticas.



"Os resultados da pesquisa demonstram que a demanda insuficiente do mercado persiste como um grande problema enfrentado atualmente pelas empresas", afirmou Zhao Qinghe, analista da agência estatal.



"Os fundamentos da recuperação e do desenvolvimento da indústria precisam ser consolidados", acrescentou.



O dado é o indicador mais recente que aponta a desaceleração da recuperação pós-covid da China devido à queda da demanda externa e do consumo interno.



Diante da pressão para adotar pacotes de estímulo que ajudem a economia, as autoridades prometeram medidas para vários setores, em particular o imobiliário, mas sem revelar detalhes dos planos, o que desanima os investidores.