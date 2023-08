436

O sistema de defesa aérea da Rússia derrubou um drone direcionado contra Moscou, anunciou nesta quinta-feira (31) o prefeito da capital, que não relatou danos ou vítimas provocados pela tentativa de ataque.



As forças de defesa aérea no distrito de Voskresensky, a quase 60 quilômetros da capital, "destruíram um drone que seguia em direção a Moscou", afirmou Serguei Sobianin no Telegram.



O ministério da Defesa confirmou em um comunicado que era um drone procedente da Ucrânia, que intensificou nas últimas semanas as tentativas de ataques deste tipo contra Moscou.