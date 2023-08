Inter Miami fica só no empate com Nashville (0-0) e se complica na MLS

436

Sem o brilho de seus últimos nove jogos, Lionel Messi e Inter Miami saíram nesta quarta-feira (30) de mãos vazias do DRV PNK Stadium, em Fort Lauderdale, após empatarem em 0 a 0 com o Nashville, resultado que complica a presença do time da Flórida nos playoffs da MLS.



Não foi a noite do Inter Miami, que esbarrou repetidas vezes em um Nashville bem posicionado na defesa, e que poderia até ter vencido se não fossem as oportunas intervenções do goleiro americano Drake Callender.



Messi, que disputou o seu segundo jogo na temporada regular da MLS, voltou a liderar a equipe, mas não encontrou as triangulações certas com o venezuelano Josef Martínez ou com o finlandês Robert Taylor para gerar situações claras de gol.



O Inter Miami está a 10 pontos do nono lugar na classificação da Conferência Leste, atualmente ocupado pelo Chicago Fire (que tem 32 pontos). Essa posição dá uma vaga em uma repescagem contra o oitavo colocado dessa zona da tabela e o vencedor desse duelo avança para os playoffs da pós-temporada.



Agora o camisa 10 e seu Inter Miami precisam buscar a vitória no domingo, na visita ao Los Angeles FC (LAFC), segundo colocado da Conferência Oeste.



Desde que o capitão da Albiceleste desembarcou em Miami, o clube que tem como um dos proprietários o ex-jogador David Beckham conquistou a Leagues Cup (torneio disputado por times da MLS e da Liga Mexicana), se classificou para a final da US Open Cup (torneio de Copas da MLS) e garantiu presença na Copa dos Campeões da Concacaf de 2024.