Palmeiras empata com Deportivo Pereira (0-0) e vai à sua 4ª semifinal seguida de Libertadores

436

O Palmeiras se classificou para sua quarta semifinal consecutiva da Copa Libertadores ao empatar em 0 a 0 com o Deportivo Pereira, nesta quarta-feira (30), em São Paulo, aonde chegou tranquilo após golear por 4 a 0 na Colômbia.



O 'Verdão' aproveitou a ampla vantagem no estádio Allianz Parque, contra um time modesto que avançou mais do que o esperado em sua primeira participação no torneio continental.



E o Palmeiras consolidou sua grande campanha, com nove jogos consecutivos de Libertadores sem perder (sete vitórias e dois empates), rumo ao sonho de erguer sua quarta Libertadores, após as conquistadas em 1999, 2020 e 2021.



O atual campeão brasileiro vai enfrentar daqui a um mês o vencedor do duelo entre os argentinos Boca Juniors e Racing.