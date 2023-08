Djokovic atropela espanhol Zapata e avança no US Open; Tsitsipas é eliminado

436

O sérvio Novak Djokovic se classificou para a terceira rodada do US Open, ao não tomar conhecimento do espanhol Bernabé Zapata nesta quarta-feira (30).



Djokovic fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 6-1 e 6-1, em uma hora e 59 minutos na quadra central de Flushing Meadows (Nova York).



O sérvio, que quer ampliar seu recorde de 23 títulos de Grand Slam, vai enfrentar na próxima fase seu compatriota Laslo Djere.



Por sua vez, o grego Stefanos Tsitsipas, número 7 do mundo, foi eliminado pelo jovem suíço Dominic Stricker, de 21 anos, em mais uma decepção nos Estados Unidos.



Tsitsipas, vice-campeão do Aberto da Austrália no início do ano e finalista de Roland Garros em 2021, caiu por 3 sets a 2, com parciais de 7-5, 6-7 6-7 7-6 e 6-3, em um duelo de mais de quatro horas.



Em suas duas participações anteriores no Grand Slam de Nova York, o grego foi eliminado na primeira rodada em 2022 e na terceira em 2021.



Stricker, número 128 no ranking da ATP, vai enfrentar na próxima fase o quem passar do confronto entre o francês Benjamin Bonzi e o americano Christopher Eubanks.