Bia Haddad cai para americana Taylor Townsend no US Open

436

A brasileira Bia Haddad, número 19 do mundo e semifinalista em Roland Garros este ano, caiu na segunda rodada do US Open com uma inesperada derrota para a americana Taylor Townsend (132ª) nesta quarta-feira (30).



Townsend fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 e 7-5, em duas horas e três minutos.



A americana, que ocupa a quinta posição do ranking de duplas, contou com o apoio do público para firmar uma das maiores surpresas do Grand Slam de Nova York até aqui.



Bia, que era a única jogadora brasileira no torneio, tentava avançar pela primeira vez à terceira rodada em Flushing Meadows, no ano em que teve o melhor desempenho em Grand Slams na carreira, chegando às semifinais de Roland Garros e às oitavas de final de Wimbledon.