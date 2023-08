Coco Gauff bate russa Andreeva e vai à terceira rodada do US Open

436

A americana Coco Gauff se classificou para a terceira rodada do US Open, ao derrotar a jovem russa Mirra Andreeva, de apenas 16 anos, nesta quarta-feira (30).



Gauff fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2, em uma hora e 18 minutos na quadra central de Flushing Meadows (Nova York).



Na próxima fase, a americana irá enfrentar a belga Elise Mertens.



Após uma estreia difícil contra a experiente Laura Siegemund, Gauff explorou desta vez sua condição de veterana, apesar dos seus 19 anos, para bater a jogadora mais jovem do torneio, somando sua 13ª vitória em 14 jogos desde o torneio de Wimbledon.



Com esta sequência, ela venceu este mês os títulos mais importantes de sua carreira, o WTA 500 de Washington e o WTA 1000 de Cincinnati.



Este ano, Gauff já tinha vencido Andreeva em Roland Garros, mas naquela ocasião precisou de três sets.



"Aprendi a ser agressiva, porque se você der brecha, ela [Andreeva] vai aproveitar", disse a americana após a partida.



"Ela tem um grande futuro pela frente. Acho que vai voltar a esta fase muitas outras vezes", acrescentou.