Coreia do Norte dispara dois mísseis balísticos de curto alcance

A Coreia do Norte disparou, nesta quarta-feira (30), dois mísseis balísticos de curto alcance no mar, informou o Exército sul-coreano à agência local de notícias Yonhap.



O disparo coincide com os exercícios militares conjuntos feitos por Coreia do Sul e Estados Unidos todos os anos e que costumam irritar o regime de Pyongyang.



Os mísseis foram disparados pouco antes da meia-noite na direção do Mar do Japão, segundo os militares sul-coreanos.



Ainda estão em análise os tipos de mísseis lançados, segundo a Yonhap.



"Ao mesmo tempo em que reforçamos o controle e a vigilância contra novas provocações, nosso exército mantém uma postura de plena disponibilidade, em estreita colaboração com os Estados Unidos", declarou o Estado-Maior conjunto da Coreia do Sul em mensagem de texto à imprensa.



Ao saber da notícia, em Washington, o porta-voz de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, se recusou a fazer comentários aos jornalistas.



Os exercícios militares realizados pela Coreia do Sul e os Estados Unidos envolvem pelo menos um bombardeiro estratégico americano B-1B, que sobrevoou a península coreana na primeira hora desta quarta-feira, segundo a agência Yonhap.



Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão também realizaram um exercício naval de defesa antimísseis na terça, enfurecendo Pyongyang.



Washington, Seul e Tóquio têm fortalecido nos últimos meses sua cooperação na área da defesa, em resposta ao aumento das provocações da Coreia do Norte com mísseis.



Desde o início do ano, a Coreia do Norte registrou um recorde de testes de armamentos.