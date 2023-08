436

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico de tipo não especificado nesta quarta-feira (30), disse o Exército sul-coreano à agência local de notícias Yonhap.



O disparo coincide com os exercícios militares conjuntos feitos por Coreia do Sul e Estados Unidos todos os anos e que costumam irritar o regime de Pyongyang.



Desde o início do ano, a Coreia do Norte registrou um recorde de testes de armamentos.